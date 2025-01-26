كيف علّق والد أنغام على فيديو تقبيلها لعبد المجيد عبدلله في الرياض؟

أثار مقطع فيديو انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، حيث ظهر فيه الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يصافح أنغام ويقبلها مرات عدة خلال حضورهما حفلJoy Awards في الرياض، ما دفع الفنان حسين فهمي، الذي كان بجوارهما، للتعليق قائلاً: "خلاص، بوستين كفاية."

وفي أول تعليق له على الموضوع، نفى الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد أنغام، وجود أي تصرف غير لائق في الفيديو، مؤكداً أن العلاقة بين ابنته وعبد المجيد عبد الله هي علاقة زمالة واحترام متبادل. وشدد على أن ما حدث لا يتجاوز إطار الصداقة والأخوة بين الفنانين.

من جهة أخرى، أثار الفيديو ردود فعل متباينة بين الجمهور، حيث أعرب البعض عن استيائهم واعتبروا أن ما حدث يخالف الذوق العام. وعلى إثر ذلك، أعلنت شرطة منطقة الرياض استدعاء الشخصين الظاهرين في الفيديو بسبب مخالفتهما للائحة المحافظة على الذوق العام.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض يوم الجمعة أن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحقهما وفقاً للوائح المعمول بها في المملكة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتقاليد والآداب العامة خلال الفعاليات.