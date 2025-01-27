بعد 14 عامًا من الغياب... سامر المصري يعود إلى سوريا: ولحظات مؤثرة مع والدته! (فيديو)

بعد غياب استمر 14 عامًا عن وطنه، عاد الممثل السوري الشهير سامر المصري إلى سوريا، حيث وثقت الكاميرات لحظات وصوله المؤثرة التي جمعته بوالدته وحشد من الجماهير التي استقبلته بحفاوة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة عاطفية جمعته بوالدته في دمشق، حيث قبّل يديها قائلاً: "الحمدلله إني شفتك يا أمي"، في مشهد مليء بالمشاعر التي لامست قلوب محبيه.

كما ظهر في فيديو آخر وهو محمول على أكتاف المعجبين في مطار دمشق الدولي، مرتديًا العلم السوري على كتفيه، وسط أجواء من الفرح، حيث قام بغناء شارة مسلسله الشهير "أبو جانتي"، الذي حظي بشعبية واسعة، ما زاد من حماسة الجمهور المتواجد لاستقباله.

لحظات عودة سامر المصري إلى سوريا أثارت تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بعلاقته بوالدته واعتزازه بوطنه رغم سنوات الغياب الطويلة.