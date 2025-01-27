سيرين عبد النور في إطلالة لافتة وجريئة: "لن أغيّرَ من نفسي لأجلِ أيِّ شخصٍ" (فيديو)

ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على متابعيها عبر حسابها في إنستغرام بإطلالة لافتة وجريئة، حيث ارتدت زيًا كاملاً من الجلد باللون الأسود، في رسالة مبطنة وجهتها إلى الأشخاص في حياتها والآخرين.

وفي مقطع الفيديو، شوهدت سيرين تتجه بخطوات واثقة نحو الكاميرا بينما يُسمع صوتها في الخلفية تقول: "لن أغيّرَ من نفسي لأجلِ أيِّ شخصٍ ولن أعبَثَ بشخصيتي لأُرضيَ الآخرينَ... إن لم تُعجبْكَ شخصيٍتي ليست مُشكلتي عزيزي فغيرُكَ يعشَقُها".