بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عن إطلاق أغنية جديدة يوم الأربعاء.

وظهرت نانسي في فيديو ترويجي بالتعاون مع منصة "أنغامي"، وهي تتقدّم نحو الكاميرا بخطى واثقة، معلّقة: "غداً، حصرياً على أنغامي. احفظوها مسبقاً الآن." ⁠

الأغنية الجديدة تحمل عنوان "طول عمري نجمة"، ومن المتوقع أن تلقى أصداء واسعة بين جمهورها.

وكانت نانسي قد أثارت تفاعلاً كبيراً الأسبوع الماضي بعد نشرها جملة غامضة عبر صفحتها، ما دفع البعض للتكهن حول وجود خلافات مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، قبل أن يتضح لاحقاً أنها مجرد مقدمة للإعلان عن عملها الجديد. ⁠