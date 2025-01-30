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رغم مآسي الحرب... مغنية راب مراهقة تبث الأمل في نفوس السودانيين
فنّ
2025-01-30 | 12:00
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رغم مآسي الحرب... مغنية راب مراهقة تبث الأمل في نفوس السودانيين
داخل ملجأ موقت أقيم في ساحة مدرسة في شرق السودان، تؤدي هانم محمد البالغة من العمر 14 سنة، أغاني راب من تأليفها لتبث الراحة في نفوس الأسر النازحة بسبب الحرب المستمرة في البلاد.
وفي التفاصيل، تبدو ندوب الحرب المستمرة منذ 21 شهرا وكأنها تتلاشى، عندما تجتمع العائلات للاستماع إلى محمد وهي تؤدي أغاني راب تبعث على الحنين إلى الحياة ما قبل الحرب.
وتقول هانم محمد لوكالة فرانس برس "عندما أؤدي الأغاني، يردّد الجميع معي ويصفقون ويرقصون"، مضيفة والابتسامة تضيء وجهها "إنّ ذلك يجعلني سعيدة جدا".
وداخل خيمة في الملجأ، تطغى الطاقة المدهشة لمغنية الراب الشابة المعروفة باسم نانا ويتعالى صوت الضحك والتصفيق في حين يتمايل الأطفال والنساء على الإيقاع، متحدّين الحرب التي تجتاح البلاد منذ نيسان 2023.
ويُذكر أن الصراع القائم أودى بعشرات الآلاف، وشرّد أكثر من 12 مليون شخص ودفع السودانيين إلى حافة المجاعة وتسببت الحرب الدائرة بـ"أكبر أزمة إنسانية تُسجَّل على الإطلاق"، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية.
ويؤكد محبو نانا أنّ أغانيها تترك أثرا عميقا حيث تشير نجوى عبد الرحيم التي تواظب على مشاهدة عروضها إلى أنّ "الفرحة التي تبثها نانا لا توصف"، مشيرة إلى أنّ المغنية الشابة "مجتهدة وطموحة".
ويقول دير فتحي، وهو معجب آخر بمحمد "أشعر بالراحة والحماسة عندما أستمع إلى موسيقاها".
ويُذكر أنه عندما اندلعت الحرب، فرّت هانم محمد مع عائلتها من مسقط رأسها أم درمان وتقول الشابة التي تقيم حاليا في مدرسة ثانوية في بورت سودان، إنها تلجأ إلى موسيقى الراب للتعبير عن حزنها والحفاظ على ذكرياتها العزيزة عن مسقط رأسها.
وباتت ذكريات هانم محمد عن المدينة التي كانت نابضة بالحياة تغذّي تعبيرها الإبداعي، لا سيما في أغنيتها المؤثرة "مأساة أم درمان" وتشير إلى أنّ شغفها بموسيقى الراب ترسّخ مدى سنوات، لكن اندلاع الحرب دفعها للبدء في كتابة أغانيها الخاصة.
وقد قامت هانم محمد بتأليف 9 أغاني حتى اليوم وتقول إنّ "معظم الأغاني التي ألّفتها كانت لأكثر مكان أحبّه ونشأت فيه، وهو أم درمان وعندما اندلعت الحرب، أعطاني ذلك دافعا أكبر". (...)
ولا تتوقف هانم محمد عند هذا الحد، فداخل غرفة صغيرة في الملجأ، تجلس منحنية فوق كتبها، آملة أن تحقّق أحلامها في أن تصبح جرّاحة ومغنية راب مشهورة لكنها تعبّر عن أمنية واحدة بالقول "أكثر ما أتمنّاه هو أن تتوقف الحرب".
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