ميليسا باموك وزوجها يستقبلان مولودهما الأول (صورة)

احتفل لاعب كرة القدم يوسف يازِجي وزوجته الممثلة التركية ميليسا باموك بولادة طفلهما الأول، حيث شاركا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، نشر يوسف يازجي صورة ليد الطفل عبر حسابه على منصة انستغرام حيث كتب رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "الهدية الأفضل"، في إشارة منه إلى الشعور بالفرح لولادة ابنه في يوم ميلاده.

كذلك، أعادت ميليسا باموك مشاركة الصورة عبر خاصية الستوري معبرة عن سعادتها الكبيرة.