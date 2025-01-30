برسالة مؤثرة... أحمد السقا يعايد ابنه: هكذا أصبح الأخير (صورة)

عايد الممثل المصري أحمد السقا، ابنه ياسين، بمناسبة عيد ميلاده حيث نشر صورة جمعته به عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام.



وفي التفاصيل، شارك أحمد السقا الصورة عبر خاصية الستوري ووجّه رسالة مؤثرة إلى ياسين، جاء فيها: "كل سنة وأنت طيب يا سقا، ابني وصاحبي الجدع، السند اللي مفيش زيه في الدنيا".