بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مقطعًا من الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

وفي التفاصيل، أرفقت نانسي عجرم المنشور برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "هذه ليست مجرد أغنية! إنها لمحة عن الواقع الذي يواجهه عدد لا يُحصى من الناس. على الرغم من أنها ليست قصتي، إلا أنها تستحق المشاركة".



وكانت نانسي عجرم قد أثارت جدلًا كبيراً الأسبوع الفائت بعد نشرها جملة غامضة عبر صفحتها، ما دفع البعض للتكهن حول وجود خلافات مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، قبل أن يتضح لاحقاً أنها مجرد مقدمة للإعلان عن أغنيتها الجديدة. ⁠