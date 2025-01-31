سينال الممثل الأميركي ريتشارد غير جائزة غويا لـ"مساهمته الاستثنائية في السينما" ولالتزاماته الإنسانية، خلال الاحتفال المقبل لتوزيع هذه الجوائز، على ما أفادت الأكاديمية الإسبانية للسينما الخميس.

وأشارت الأكاديمية في بيان إلى أنّ النجم الهوليوودي البالغ 75 عاما والذي انتقل حديثا إلى إسبانيا، سيحصل على جائزة غويا، خلال الاحتفال المقبل لتوزيع هذه الجوائز الإسبانية في غرناطة في جنوب إسبانيا بتاريخ الثامن من شباط.

وستتم مكافأة الممثل الحائز على جائزة "غولدن غلوب" عن دوره في فيلم "شيكاغو"، ولـ"مساهمته الاستثنائية في الفن السينمائي إذ شارك في عدد من أهم الأفلام في تاريخ السينما، ولالتزاماته الاجتماعية التي أظهرها على المستويين الشخصي والمهني"، بحسب الأكاديمية.

وخلال مسيرته المهنية الممتدة لخمسة عقود، شارك ريتشارد غير في أفلام كثيرة بينها "أميركان جيغولو"، و"إن أوفيسير أند إيه جنتلمان" و"بريتي وومن". وعمل مع مخرجين بارزين بينهم تيرينس ماليك وفرانسيس فورد كوبولا وروبرت ألتمان.

ووجهت الأكاديمية تحية لنضاله عن طريق مؤسسته "الداعمة للحكم الذاتي في التيبت والحفاظ على الثقافة التيبتية"، فضلا عن دعمه "للسكان الأصليين واللاجئين والمشردين".

وتعاون الممثل الأميركي أيضا مع منظمات إسبانية من أمثال "اوبن أرمز" التي تنفذ عمليات إنقاذ بحرية للمهاجرين الذين يسعون للتوجه إلى أوروبا، و"هوغار سي" التي تساعد المشردين.

وانتقل ريتشارد غير حديثا إلى مدريد مع زوجته سيدة الأعمال الإسبانية أليخاندرا سيلفا وولديهما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

والزوجان عضوان في مجلس إدارة منظمة "هوغار سي"، بحسب مجلة "إيل" Elle.

وهذه السنة الرابعة التي تُمنح فيها جائزة غويا لشخصية عالمية. وسبق أن فازت بهذه المكافأة كل من كيت بلانشيت وجولييت بينوش وسيغورني ويفر.