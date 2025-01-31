وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما

توفيت المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول التي اشتهرت خصوصا بأغنيتها "آز تيرز غو باي"، عن عمر ناهز 78 عاما في لندن، على ما أعلن ناطق باسمها الخميس.



وقال الناطق في بيان تلقته وكالة فرانس برس "بحزن عميق نعلن وفاة المغنية والمؤلفة والممثلة ماريان فايثفول. لقد توفيت بسلام في لندن محاطة بعائلتها".



وقد اكتشف موهبة المغنية مدير أعمال فرقة "رولينغ ستونز" آندي أولدهام، وعندما كانت تبلغ 17 سنة فقط، برزت أغنيتها "آز تيرز غو باي" في قائمة الأغاني العشرة الأولى في بريطانيا. وهذه الأغنية من كتابة ميك جاغر وكيث ريتشاردز.



وشهدت مسيرة الراحلة المهنية فترات صاعدة وأخرى هابطة بسبب مشاكل تتعلق بإدمانها على المخدرات، وأخذتها مسيرتها أيضا إلى المسرح والسينما، تحت إشراف جان لوك غودار، وصوفيا كوبولا، وباتريس شيرو.



ووُلدت ماريان فايثفول بتاريخ 29 كانون الاول 1946 في لندن لأب ضابط وأم بارونة نمساوية من أصل يهودي مجري.



ومن بين أعمالها الناجحة أيضا "كام أند ستاي وذ مي" و"ذيس ليتل بيرد" و"سامر نايتس" لكنّ فايثفول التي كانت آنذاك حبيبة ميك جاغر، انجذبت إلى ما وصفته بـ"السيرك الدائم" لفرقة رولينغ ستونز وأصبحت مدمنة على الهيروين.



وخلال السبعينات، حاولت ماريان فايثفول الانتحار وانفصلت عن ميك جاغر وخسرت حضانة ابنها المولود من علاقة سابقة، ونجت من الموت نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات، لكنّ هذه المواد القوية والسجائر أثرت سلبا على صوتها.



وبعد فترة أدّت خلالها موسيقى البانك وغنّت أعمالا كثيرة بينها "واي ديا دو ات؟" و"ووركينغ كلاس هيرو"، و"بروكن انغلش"، عاودت بعد علاجها من الإدمان تحقيق نجاح خلال التسعينات.



وعادت ماريان فايثفول إلى الموسيقى وعاودت الظهور على المسرح وعبر التلفزيون وفي أعمال سينمائية.