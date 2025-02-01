محمد عبده عن وائل كفوري: هذا الصوت جوهرة!

شارك ملك الرومانسية وائل كفوري الفنان الكبير محمد عبده بديو غنائي، أمس الجمعة، خلال سهرة غنائية حملت عنوان "ليلة محمد عبده والنجوم"، ضمن حفلات موسم الرياض.



وقدم الفنان محمد عبده وائل كفوري بطريقة مميزة قبل أن يبدأ فقرته، فقال أنه شاهده لأول مرة في جونية في لبنان في نهاية التسعينيات، وتأكد حينها أنه صوت وشكل يبشر بنجم قادم وقوي.



وأضاف محمد عبده: "هذا الصوت جوهرة في الحقيقة، إسمعوه كيف يغنّي".