تنبيه هام من كاظم الساهر لجمهوره... هذا ما جاء فيه!

نشر قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر منصة انستغرام، تنبيه هام لجمهوره.وجاء في المنشور: "تنبيه هام... جمهورنا العزيز نود إعلامكم بأن أي اعلان عن حفلات لكاظم الساهر في الوطن العربي عموما وفي العراق خصوصا يتم الاعلان عنها عن طريق الحسابات الرسمية فقط لذا اقتضى التنويه".