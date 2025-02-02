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ترشيحات جوائز "غرامي" الموسيقية لعام 2025... إليكم القائمة كاملة!

فنّ
2025-02-02 | 06:31
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ترشيحات جوائز &quot;غرامي&quot; الموسيقية لعام 2025... إليكم القائمة كاملة!
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ترشيحات جوائز "غرامي" الموسيقية لعام 2025... إليكم القائمة كاملة!

يقام حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته الـ67 اليوم الأحد في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، والذي تصدرت النجمة العالمية بيونسيه فيه أبرز الترشيحات مع 11 ترشيحاً.
 
وفي ما يأتي لائحة المرشحين في أبرز الفئات:

- ألبوم العام -
 
 "نيو بلو صن" - أندريه 3000

"كاوبوي كارتر" - بيونسيه

"شورتن سويت" - سابرينا كاربنتر

"برات" - تشارلي اكس سي اكس

"دجيسيه فول 4" - جايكوب كولير

"هيت مي هارد أند سوفت" - بيلي ايليش

"ذي رايز اند فال اوف ايه ميدويست برينسس" - تشابيل رون

"ذي تورتشرد بويتس ديبارتمنت" - تايلور سويفت


- تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية -
 
 "ناو اند ذن" - بيتلز

"تكساس هولديم" - بيونسيه

"اسبريسو"- سابرينا كاربنتر

"360" - تشارلي اكس سي اكس

"بيردز اوف ايه فيذر" - بيلي ايليش

"نوت لايك آس" - كندريك لامار

"غود لاك، بايب" - تشابيل رون

"فورتنايت" - تايلور سويفت مع بوست مالوني


- أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين -
 
 "ايه بار سونغ" - شون كوك وجيريل جونز وجو كينت وشابوزي ونيفين ساستري ومارك وليامز

"بيردز اوف ايه فيذر" - بيلي إيليش وفينياس أوكونيل

"داي ويذ ايه سمايل" - ديرنست "دي مايل" إميل 2 وجيمس فونتليروي وليدي غاغا وبرونو مارس وأندرو وات

"فورتنايت" -  جاك أنتونوف وبوست مالوني وتايلور سويفت

"غود لاك، بايب!" - تشابيل رون ودانييل نيغرو وجاستن ترانتر

"نوت لايك آس" - كندريك لامار

"بليز بليز بليز" - إيمي ألين وجاك أنتونوف وسابرينا كاربنتر

"تكساس هولديم" - براين بايتس بيونسيه وإليزابيت لويل بولاند وميغن بولو ونايت فيرارو ورفايل ساديك


- أفضل فنان جديد -
 
 بينسون بون

سابرينا كاربنتر

دوتشي

كرونبين

راي

تشابيل رون

تشابوزي

تيدي سويمز


- أفضل ألبوم لموسيقى الراب -
 
 "مايت ديليت لايتر" - جاي كول

"ذي اوديتوريوم، فول 1" - كومون وبيت روك

"أليغيتور بايتس نيفر هيل" - دوتشي

"ذي ديث اوف سليم شادي" - إيمينيم

"وي دونت تراست يو" - فيوتشر ومترو بومين


- أفضل ألبوم لموسيقى الروك -
 
 "هابينس باستردز" - ذي بلاك كروس

"رومانس" - فونتينز دي سي

"سايفيرز - غرين داي

"تانك" - ايدلز

"دارك ماتر" - بيرل جام

"هاكني دايمندز" - ذي رولينغ ستونز

"نو نييم" - جاك وايت


- أفضل ألبوم لموسيقى الكنتري -
 
 "كاوبوي كارتر" - بيونسيه

"اف 1 تريليون" - بوست مالوني

"ديبر ويل" - كايسي موسغريفز

"هاير" - كريس ستابلتون

"ورلويند" - لايني ويلسون


- أفضل ألبوم موسيقي عالمي -
 
 "ألكيبولان 2" - مات بي مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية

"بايساخيس" - سيرو هورتادو

"هايس" - ريما

"هيستورياس دي اون فلامينكو" - أنطونيو ري

"بورن ان ذي وايلد" - تيمس
 
المصدر: فرانس برس

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