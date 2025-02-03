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للمرة الأولى... بيونسيه تفوز بلقب ألبوم العام في حفل توزيع جوائز غرامي

فنّ
2025-02-03 | 03:11
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للمرة الأولى... بيونسيه تفوز بلقب ألبوم العام في حفل توزيع جوائز غرامي
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للمرة الأولى... بيونسيه تفوز بلقب ألبوم العام في حفل توزيع جوائز غرامي

فازت النجمة بيونسيه للمرة الأولى بلقب ألبوم العام ضمن جوائز غرامي التي وزعت الأحد عن ألبومها من نوع موسيقى الكانتري "كاوبوي كارتر" الذي أتاح لها التفوق على النجمتين تايلور سويفت وبيلي إيليش.
 
وتشكّل هذه الجائزة التي تعدّ الأبرز بين جوائز غرامي المساوية موسيقيا من حيث مكانتها لجوائز الأوسكار السينمائية، تكريسا للمغنية البالغة 43 عاما التي فازت أيضا بجائزتي غرامي إضافيتين الأحد، بينهما أفضل ألبوم كانتري.

وحصل المغني كندريك لامار على جائزتين رئيسيتين، إحداهما تلك المخصصة لأفضل أغنية، والثاني لأفضل تسجيل لهذا العام، عن أغنيته "نات لايك آس"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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