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فيلم "دوغ مان" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2025-02-03 | 07:31
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فيلم "دوغ مان" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تصدّر فيلم "دوغ مان" الكوميدي الجديد الذي يستند إلى سلسلة روايات مصوّرة شهيرة للاطفال، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، على ما أفاد متخصصون في القطاع الأحد.
وأشارت شركة "إكزبيتر ريليشنز" إلى أنّ الفيلم الذي أنتجته شركة "دريم ووركس" ووزعته "يونيفرسال بيكتشرز"، حقق نحو 36 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتحظى كتب "دوغ مان" التابعة لسلسلة "كابتن اندربانتس" للكاتب داف بيلكي، بشعبية كبيرة بين القرّاء الشباب. وسبق أن حقق فيلم يستند إلى "كابتن اندربانتس" إيرادات بـ125 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم سنة 2017.
وحل ثانيا في الترتيب فيلم "Companion" من نوع الخيال العلمي ومن إنتاج شركتي "وارنر براذرز" و"نيو لاين"، مع عائدات بـ9,5 ملايين دولار.
وتراجع فيلم"Mufasa: The Lion King" من إنتاج شركة ديزني إلى المركز الثالث، حاصدا 6,1 ملايين دولار. وتخطّت إجمالي إيراداته المحلية والعالمية 650 مليون دولار.
وكان المركز الرابع من نصيب الفيلم الكوميدي "One of Them Days" محققا 6 ملايين دولار.
وبعدما كانت متصدرا شباك التذاكر خلال الأسبوع الفائت، تراجع فيلم الحركة "Flight Risk" الذي أنتجته "لاينزغايت" إلى المركز الخامس، مع عائدات بلغت 5,6 ملايين دولار. وقد أتت تعليقات النقاد على هذا الفيلم الذي تولى إخراجه ميل غيبسون "سيئة".
وفي ما يلي بقية الأفلام في طليعة الترتيب:
6- "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (3,2 ملايين دولار).
7- "موانا 2" (2,8 مليون دولار).
8- "إيه كومبليت أنّون" (2,2 مليون دولار).
9- "ذي بروتاليست" (1,9 مليون دولار).
10- "دن أوف ثيفز 2: بانتيرا" (1,6 مليون دولار).
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