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ردّ فعلها أثار الجدل... هذا ما فعلته نجمة أميركية أثناء إعلان فوز بيونسيه في حفل "غرامي" (فيديو)

فنّ
2025-02-03 | 18:15
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ردّ فعلها أثار الجدل... هذا ما فعلته نجمة أميركية أثناء إعلان فوز بيونسيه في حفل &quot;غرامي&quot; (فيديو)
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ردّ فعلها أثار الجدل... هذا ما فعلته نجمة أميركية أثناء إعلان فوز بيونسيه في حفل "غرامي" (فيديو)

أثارت ردّة فعل المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية كيسي ماسغريفز عند إعلان فوز بيونسيه بجائزة "أفضل ألبوم كانتري" في حفل توزيع جوائز غرامي 2025 جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لأسباب غير متوقعة.

واتّهم العديد من رواد منصة "إكس" (تويتر سابقا) ماسغريفز، البالغة من العمر 36 عاماً، بأنها بدت "غاضبة" بعد خسارتها الجائزة لصالح بيونسيه، البالغة من العمر 43 عاماً.

خلال الحفل، بدت بيونسيه نفسها مصدومة عند سماع اسمها وألبومها Cowboy Carter يعلنان كفائزين، حيث كانت المقدّمة تايلور سويفت هي من أعلنت النتيجة. حتى أن ابنتها بلو آيفي، البالغة من العمر 13 عاماً، اضطرّت إلى تذكيرها بالنهوض والتوجّه إلى المسرح لاستلام الجائزة.

وفي اللحظة التي أسرعت فيها بيونسيه للصعود إلى المنصة، التقطت الكاميرات ردود فعل الحضور، وكان من بينهم ماسغريفز التي ظهرت وهي تصفّق لكن بملامح جادّة، ما أثار الكثير من التعليقات والتكهنات حول شعورها الفعلي.

والجدير بالذكر أن ألبوم ماسغريفز Deeper Well كان من بين المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، إلى جانب F-1 Trillion لما بعد مالون، وHigher لكريس ستابلتون، وWhirlwind لاليني ويلسون.

وكتب أحد المتابعين على منصة "إكس" أثناء الحفل: "هل كيسي ماسغريفز مستاءة من فوز بيونسيه؟ تبدو كذلك بالتأكيد".


 

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