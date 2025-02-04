فوز جديد للكونسرفتوار في مسابقة "نجوم الموسيقى الكلاسيكية" في بولندا

مرة جديدة يثبت الكونسرفتوار الوطني جدارة طلابه وأساتذته في العالم، ويحقق الإنجازات عبر مواهبه وشبابه في أبرز المباريات الموسيقية الدولية، وتثبت المواهب اللبنانية نجاحها وتميزها في الخارج.

فقد حصد الطالب في المعهد الوطني العالي للموسيقى جان طويل (إشراف وتدريب أستاذ الغيتار ميغرديش ميكايليان) المركز الثانيفي إحدى أكبر الفعاليات الموسيقية في العالم وأهم المسابقات الدولية Classical Music Stars "نجوم الموسيقى الكلاسيكية"، التي يجري تنظيمها في مدينة "غدانسك"، بولندا.

ويشارك في المباراة الموسيقيون الكلاسيكيون من جميع الأعمار ومن جميع أنحاء العالم، ويتمّ تقييم المتسابقين من قبل لجنة من الموسيقيين العالميين.

وتقام المباراة على مرحلتين، التمهيدية والنهائية، وكان الطالب طويل قد أُبلغ بقبوله في المرحلة النهائية في 14 كانون الثاني 2025، وتم إعلان النتائج في 25 منه بفوزه في المركز الثاني نتيجة أدائه المتقن والاحترافي، ممثلاً لبنان في المسابقة بين عدد كبير من المتبارين من عدة دول في العالم.

ويأتي هذا الفوز للكونسرفتوار بعد فوزين مشرّفين حصدهما في العام الماضي في مسابقات دولية، الأول كان للتلميذ جوزف بجاني بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في مسابقة الغيتار العالمية (VOLOS Guitar Mundial Olympiad 2024)التي جرى تنظيمها في "فولوس" اليونانية، والثاني كان فوز 13 فريقاً من طلاب الكونسرفتوار، من القسمين الشرقي والغربي، في مسابقة الجائزة الكبرى التاسعة "النجوم الصاعدة" 2024 للموسيقى الدولية في برلين.

وكان لأستاذ الغيتار في المعهد ميغرديش ميكايليان اليد الطولى والجهد المميز في إيصال اثنين من طلابه إلى الفوز، بعدما عمل بشكل حثيث وجدي على التعليم والتدريب والإشراف، وذلك نتيجة إيمانه بالرسالة الأكاديمية والموسيقية التي يضطلع بها، والتي تجسّد ثمرة علمه وخبرته وتفانيه لأجل الموسيقى والمعهد والطلاب.

كما أن هذه النجاحات والجوائز الدولية على مستوى آلة الغيتار، ساهم فيها أيضاً التعاون الأكاديمي والموسيقي بين المعهد و"الأكاديمية الإسبانية للغيتار" “Spanish “Guitar Academy بإشراف عازف الغيتار العالمي خوسيه ماريا غاياردو ديل راي، وذلك من خلال العمل منذ بداية التعاون على تطوير قسم الغيتار في المعهد وتحديث المنهج ليواكب التطور الأكاديمي العالمي، بالإضافة إلى الحفلاتوورش العمل و"الماستر كلاس" التي أقيمت للطلاب.

وعلى رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، استطاع طلاب الكونسرفتوار الوطني تخطي الصعاب، ليبرهنوا عن طاقاتهم ومثابرتهم على تحقيق أحلامهم. حيث بدأت هذه النجاحات تظهر منذ السنة الماضية، إذ شهد المعهد منحى جديداً من الجدية في العمل والدراسة، كما شهدت المناهج ارتقاءً ملحوظاً في المستوى التعليمي، ما أثّر إيجاباً وساهم في الفوز بمباريات عالمية وحصد الجوائز.









