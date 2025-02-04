ابنة ميريل ستريب تكشف عن هويتها الجنسية لأول مرة: "مباركة دخولي هذه المرحلة"

لم تكن رحلة لويزا جاكوبسون، ابنة الممثلة العالمية ميريل ستريب، في الإفصاح عن هويتها الجنسية مجرد لحظة مفاجئة، بل كانت تدريجية ومليئة بالتأملات.

كشفت نجمة The Gilded Age، البالغة من العمر 33 عامًا، خلال حفل حملة حقوق الإنسان في نيويورك مساء السبت، أنها أخفت جزءًا من هويتها لفترة طويلة، رغم أنها كانت على يقين بوجوده دائمًا.

وأوضحت جاكوبسون، وهي ابنة ميريل ستريب ودون غومر الصغرى، أنها كانت في علاقات متتالية مع رجال، لكن بعد أن أصبحت عازبة، شعرت أن الجزء الذي كانت تحاول إخفاءه بدأ يفرض نفسه بقوة.

في "شهر الفخر" العام الماضي، قررت النجمة أن تشارك هويتها علنًا للمرة الأولى، حيث نشرت على إنستغرام مجموعة صور مرفقة بتعليق: "مباركة لدخولي هذه المرحلة الجديدة المليئة بالسعادة يا أحباب".

وكان من بين الصور لقطة لعنوان صحفي يشير إلى "عصر جديد سعيد من الموضة النسائية الكويرية"، بالإضافة إلى صور جمعتها مع حبيبتها آنا بلانديل.