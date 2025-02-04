في ذكرى وفاته... منى زكي تستذكر والدها بكلمات مؤثرة: "اشتقت لك كثيراً"

نشرت الممثلة المصرية منى زكي صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، استذكرت من خلالها والدها في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة.



وتضمنت الصورة التي نشرتها زكي عبارة: "أنار الله قبر أبي، وبث فيه الرحمة إلى يوم يبعثون"، والتي أرفقتها أيضاً بعبارة: "ذكرى رحيل أبويا أرجو قراءة الفاتحة. اشتقت لك كثيراً وأراك سعيداً في الجنة".