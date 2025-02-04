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بعد إطلالة زوجته المثيرة للجدل... كانييه ويست يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة (صورة)

فنّ
2025-02-04 | 12:33
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بعد إطلالة زوجته المثيرة للجدل... كانييه ويست يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة (صورة)
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بعد إطلالة زوجته المثيرة للجدل... كانييه ويست يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة (صورة)

رد مغني الراب الأميركي الشهير كانييه ويست بشكل غبر مباشر على الأشخاص الذين انتقدوا إطلالة زوجته بيانكا سينسوري خلال حضورهما حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025 يوم الأحد الفائت.

 

وفي التفاصيل، نشر ويست صورة عبر حسابه على انستغرام كشف فيها أن اسم زوجته "بيانكا" كان المصطلح الأكثر بحثاً على غوغل خلال هذه الأمسية.

 

وأظهرت الصورة أن اسم "بيانكا" تلقى أكثر من 5 ملايين عملية بحث على غوغل، بالإضافة إلى تفوقه على عمليات البحث عن الفائزين بجوائز غرامي.

 

وشارك ويست أيضاً صورة لزوجته ظهرت فيها وهي تستعرض اطلالتها التي أثارت الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل.

   
  

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