عامر زيان يصل إلى الرياض... ما الذي يحضّر له؟ (صور)

شارك الفنان اللبناني عامر زيان متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام تفاصيل رحلته إلى المملكة العربيّة السعودية.

وفي التفاصيل، أعلن الفنان عامر زيان قبل ساعات عن وجهته الجديدة بعبارة "إلى الرياض"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

كما نشر صوراً جديدة توثق لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، فأثار التساؤلات حول ما الذي يحضّر له في السعودية.