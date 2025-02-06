في الـ"Gym"... فنانة شهيرة تنهار باكية بعد تعرضها لإصابة خطيرة: "الألم مو طبيعي"

تعرضت الفنانة الكويتية الشهيرة روان بن حسين لإصابة قوية وكسور في الظهر أثناء تجربتها ركلة جديدة في النادي.



وظهرت روان في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها على سناب شات وهي تبكي من شدة الألم أثناء انتظارها وصول سيارة الإسعاف.



ونشرت روان لاحقاً صورة من المستشفى كشفت من خلالها تفاصيل ما حصل معها وكتبت: "قاعدة أجرب ركلة جديدة، اختل توازني وطحت على ظهري وما قدرت أوقف ولا اقعد، اضطرينا نكلم الإسعاف لأنه الألم مو طبيعي".