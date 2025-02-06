الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بإطلالة جذابة... نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مميزة (صور)
فنّ
2025-02-06 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بإطلالة جذابة... نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مميزة (صور)
احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها برفقة بعض الأصدقاء.
وأعادت نادين نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام قالب الحلوى الخاص بهذه المناسبة.
ونشرت نادين أيضاً مقطع فيديو أظهر تفاصيل قالب الحلوى المزين بمجسمات لمستحضرات تجميل.
وظهرت نادين في المقطع بفستان طويل بنقشة جلد النمر مع أكمام طويلة وفضفاضة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع بالإضافة إلى مكياج بالألوان الترابية.
آخر الأخبار
فنّ
جذابة...
نادين
تحتفل
ميلادها
أجواء
مميزة
(صور)
التالي
"100 إحساس جديد"... وائل جسار يطرح جديده والجمهور يتفاعل (فيديو)
عامر زيان يصل إلى الرياض... ما الذي يحضّر له؟ (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
0
موضة وجمال
2024-12-26
نادين نسيب نجيم تعتمد موضة "نقشة النمر" لإطلالة عيد الميلاد... هكذا بدت (صور)
موضة وجمال
2024-12-26
نادين نسيب نجيم تعتمد موضة "نقشة النمر" لإطلالة عيد الميلاد... هكذا بدت (صور)
0
فنّ
2025-01-09
"نحبك كثيراً"... مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة (صور وفيديو)
فنّ
2025-01-09
"نحبك كثيراً"... مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة (صور وفيديو)
0
فنّ
2025-01-24
في أجواء مميزة... أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم والمشاهير: هذا ما نشرته
فنّ
2025-01-24
في أجواء مميزة... أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم والمشاهير: هذا ما نشرته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:33
قبل أيام من عيد الحب... عبير نعمة تبهر الجمهور بأغنية "صدقني نسيتك" (فيديو)
فنّ
08:33
قبل أيام من عيد الحب... عبير نعمة تبهر الجمهور بأغنية "صدقني نسيتك" (فيديو)
0
فنّ
07:45
في الـ"Gym"... فنانة شهيرة تنهار باكية بعد تعرضها لإصابة خطيرة: "الألم مو طبيعي"
فنّ
07:45
في الـ"Gym"... فنانة شهيرة تنهار باكية بعد تعرضها لإصابة خطيرة: "الألم مو طبيعي"
0
فنّ
06:30
بعد طول انتظار... سعد رمضان يطلق أغنيته الجديدة: "سر بريء" (فيديو)
فنّ
06:30
بعد طول انتظار... سعد رمضان يطلق أغنيته الجديدة: "سر بريء" (فيديو)
0
فنّ
05:08
"100 إحساس جديد"... وائل جسار يطرح جديده والجمهور يتفاعل (فيديو)
فنّ
05:08
"100 إحساس جديد"... وائل جسار يطرح جديده والجمهور يتفاعل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-12-27
منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة
حال الطقس
2024-12-27
منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة
0
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
0
فنّ
2025-01-14
يوسف الخال يشوّق الجمهور لجديده: "كل شي تغيّر" (فيديو)
فنّ
2025-01-14
يوسف الخال يشوّق الجمهور لجديده: "كل شي تغيّر" (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
3
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
4
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
5
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
6
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
7
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
8
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More