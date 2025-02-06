بإطلالة جذابة... نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مميزة (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها برفقة بعض الأصدقاء.



وأعادت نادين نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام قالب الحلوى الخاص بهذه المناسبة.



ونشرت نادين أيضاً مقطع فيديو أظهر تفاصيل قالب الحلوى المزين بمجسمات لمستحضرات تجميل.



وظهرت نادين في المقطع بفستان طويل بنقشة جلد النمر مع أكمام طويلة وفضفاضة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع بالإضافة إلى مكياج بالألوان الترابية.