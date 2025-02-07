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بملامح حزينة... جاستن بيبر وزوجته في أول ظهور لهما بعد شائعات الانفصال (صور)
فنّ
2025-02-07 | 06:52
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بملامح حزينة... جاستن بيبر وزوجته في أول ظهور لهما بعد شائعات الانفصال (صور)
شوهد النجم العالمي جاستن بيبر برفقة زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر للمرة الأولى منذ انتشار شائعات انفصالهما أثناء خروجهما لتناول العشاء في مدينة نيويورك مساء يوم الخميس الفائت.
وظهر الثنائي الشهير بملامح متعبة وحزينة أثناء الدخول إلى المطعم برفقة عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر.
وظهرت هايلي في الصور بمعطف طويل من الفرو بنقشة جلد النمر بالإضافة إلى بنطال باللون البني وحذاء باللون الأسود، بينما ارتدى بيبر سترة كبيرة الحجم باللون الأسود كشفت عن صدره الموشوم بالإضافة إلى بنطال "كارغو" (Cargo) باللون الرمادي الغامق وحذاء ضخم باللون الأسود وقبعة باللون الأحمر.
ويأتي هذا الظهور لجاستن وهايلي بعد انتشار شائعات انفصالهما منذ فترة بعد الحديث عن قيام بيبر بإلغاء متابعة حساب زوجته ووالدها عبر انستغرام.
المصدر
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حزينة...
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وزوجته
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الانفصال
(صور)
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