ديمي مور تفوز بجائزة "أفضل ممثلة" في حفل اختيار النقاد بعد أداء قوي!

فازت ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة خلال توزيع جوائز اختيار النقاد "كريتيكس تشويس" الجمعة في لوس أنجليس، ما يعزز كونها الأوفر حظا للفوز بأوسكار أفضل ممثلة.

وفازت مور بالجائزة الّتي يمنحها نقّاد السينما عن دورها في فيلم "ذي سابستنس" The Substance، الذي نال أيضا جائزة أفضل سيناريو أصلي في "كريتيكس تشويس".

وفي هذا الفيلم الذي تولت إخراجه الفرنسية كورالي فارجا، تؤدي ديمي مور (62 سنة) دور نجمة هوليوودية سابقة تُدمن عقارا لتجديد الشباب.

وكانت مور قد نالت جائزة "غولدن غلوب" عن هذا الدور في كانون الثاني، وتُعدّ الأوفر حظا لنيل أوسكار أفضل ممثلة خلال احتفال توزيع هذه المكافآت السينمائية المرتقب في آذار.

وقالت مور "لقد كان سباقا مجنونا"، وتوجهت بالشكر إلى نقاد السينما لمكافأتها على أدائها في "ذي سابستنس". وأسفت لأنّ "هذا النوع من أفلام الرعب (...) نادرا ما يحظى باهتمام لناحية العمق الذي يمكن أن ينطوي عليه".

وكالة فرانس برس