ما حقيقة دخول والدة شيرين عبد الوهاب المستشفى وسجن شقيقها؟

انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار تفيد بسجن محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى جانب أنباء عن دخول والدتهما المستشفى بسبب مشاكل متعلقة بابنتها. إلا أن محمد خرج عن صمته، قاطعًا الشك باليقين، حيث نفى تمامًا صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أنه لم يُسجن وأن القضية التي كانت قائمة بينه وبين شقيقته تم حفظها نهائيًا.

عبر منشور على حسابه في فيسبوك، شدّد محمد عبد الوهاب على أن كل ما يتم تداوله حول حبسه عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن والدته تخضع لفحوصات طبية دورية بسبب تقدمها في السن، ولا علاقة للأمر بأي خلافات أسرية. كما أشار إلى أن القضية التي كانت بينه وبين شقيقته تم حفظها للمرة الثانية عشرة، نافيًا تعرضه لأي حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن كل ما يُنشر حول هذه المسألة مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق متصل، أوضح ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن الأخبار المتداولة عن الفنانة وشقيقها تندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدفها بعد نجاحها في كسب قضاياها، لا سيما بعد إنهاء عقدها رسميًا مع إحدى الشركات.