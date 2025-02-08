دانييلا رحمة سفيرة جديدة لمنتدى الجمال والعافية في لبنان (صور)

أعلنت الممثلة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة عن انضمامها إلى منتدى الصحة النفسية والجسدية Beauty and Wellbeing Forum في لبنان كسفيرة جديدة، معبرة عن فخرها بهذه الخطوة عبر منشور على حسابها الرسمي على إنستغرام.

وأكّدت دانييلا في رسالتها أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، فهو لا يقتصر فقط على المظهر الخارجي، بل يشمل الشعور بالراحة والثقة بالنفس.

وشددت على أهمية العناية بالصحة الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالنفس وانتهاج أسلوب حياة صحي يسهمان في تعزيز الإشراقة الطبيعية لكل شخص.

كما دعت دانييلا متابعيها إلى تبنّي مفهوم الجمال المتكامل، الذي يجمع بين التوازن النفسي والعناية بالجسد، معتبرة أن الشعور الجيد ينعكس على الإطلالة ويجعل الإنسان أكثر تألقًا وجاذبية.