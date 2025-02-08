لوحتان نادرتان لأشهر الفنانين العالميين في مزاد بفرنسا... إليكم السعر التقديري!

أفادت دار مزاد علني الجمعة أن عملين نادرين للفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت (1898-1967) أُنجزا بين عامي 1930 و1940، سيتم بيعهما ضمن مزاد سيُقام في فرنسا بتاريخ الثامن من آذار.

يتراوح السعر التقديري للعمل الاول بين 150 و200 ألف يورو (بين 155 و206,64 ألف دولار)، وهو عبارة عن لوحة صغيرة مطلية (25,5 × 21 سنتيمترا) تظهر سماء غائمة في وسطها حصاة، على ما ذكرت دار "كان أنشير او فيه فيه" Caen Enchères OVV في بيان. ومن المقرر أن تتم عملية البيع في مدينة كاين شمال غرب فرنسا.

وأضافت الدار إنّ "هذا النوع من الأعمال الإبداعية الذي يستكشف من خلاله ماغريت الحدود بين الفن والأغراض اليومية، نادر جدا في السوق"، مشيرة إلى أنّ عملا فنيا واحدا يعود إلى سنة 1936 محفوظا ضمن مجموعة خاصة في نيويورك ومدرجا في كتالوغ الفنان، يمكن مقارنته بالعمل المطروح للبيع".

أما العمل الفني الثاني فهو رسم لامرأة عارية، أنجز باستخدام أقلام تلوين تدرّجاتها دافئة وموقّع في أعلاه. ويبلغ سعره التقديري ما بين 100 و150 ألف يورو (بين 103,32 و155 ألف دولار).

بحسب الدار، هذا الموضوع المتكرر في أعمال الفنان يعيد إلى الأذهان أعمالا بارزة كـ"المعرفة الطبيعية" (1941) و"لو برازييه" (1945-1946)،.

والعملان من مجموعة إرنست مورمان، وهو محام وكاتب ومخرج بلجيكي، حصل عليهما مباشرة من ماغريت.

وقد أنجزهما ماغريت بعد 1929، وهو العام الذي غادر فيه باريس عائدا إلى موطنه بلجيكا ويمثل فترة انتقالية في عمله مع إنتاج فني يمزج بين الفكاهة والشعر والتأمل الميتافيزيقي.

وكالة فرانس برس