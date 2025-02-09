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"ذي دارك إيميو ستوري" ينال الجائزة الكبرى لمهرجان أوقيانوسيا للأفلام الوثائقية
فنّ
2025-02-09 | 04:00
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"ذي دارك إيميو ستوري" ينال الجائزة الكبرى لمهرجان أوقيانوسيا للأفلام الوثائقية
فاز الفيلم الأسترالي "The Dark Emu Story" للمخرج آلان كلارك مساء الجمعة في بولينيزيا الفرنسية بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الثانية والعشرين لمهرجان أوقيانوسيا الدولي للأفلام الوثائقية.
ويتناول هذا الفيلم قصة كتاب "دارك إيميو" للكاتب المنتمي إلى سكان استراليا الأصليين بروس باسكوي، والجدل الذي رافق صدوره عام 2014، إذ أحدث ضجة كبيرة في شأن المعارف المنسوبة إلى أول شعب في الدولة القارة.
وأشار بروس باسكوي في هذا الكتاب إلى أن السكان الاصليين كانوا يعتاشون من الزراعة المستقرة وتربية الأحياء المائية، ويتقنون تقنيات عدة، وكان مجتمعهم تاليا بعيدا تماما عن الصورة السائدة عنه كمجتمع صيادين وجامعي ثمار.
وقال بروس باسكوي في فيلم "ذي دارك إيميو ستوري" الذي يتمحور على المؤلف وكتابه ويجمع آراء منتقديه ومؤيديه إن "أستراليا تمر بمرحلة تحول عميقة وقد وجدت نفسي وسط هذه المعركة".
كذلك فاز فيلم وثائقي عن النساء المتحولات جنسيا في بولينيزيا الفرنسية بعنوان "Fièr.e.s, la voix du Pacifique" بجائزة الجمهور، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ومنذ عام 2004، تكافئ جائزة مهرجان أوقيانوسيا الدولي للأفلام الوثائقية أفضل الأفلام الوثائقية المصوّرة في جزر المحيط الهادئ. كذلك يتيح عقد لقاءات بين المخرجين وجهات البث في المنطقة، فضلاً عن تنظيم ورش عمل تدريبية للشباب البولينيزيين.
ويستقطب المهرجان كل عام آلاف المتفرجين والمحترفين، وكرّس نفسه على مر الأعوام كحدث رئيسي للقطاع السمعي والبصري في أوقيانوسيا.
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