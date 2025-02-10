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"ماذا حدث لوجه توم كروز؟"... إطلالته "الممدودة" في اعلان خلال سوبر بول تصدم الجمهور! (فيديو)

فنّ
2025-02-10 | 06:28
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&quot;ماذا حدث لوجه توم كروز؟&quot;... إطلالته &quot;الممدودة&quot; في اعلان خلال سوبر بول تصدم الجمهور! (فيديو)
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"ماذا حدث لوجه توم كروز؟"... إطلالته "الممدودة" في اعلان خلال سوبر بول تصدم الجمهور! (فيديو)

أصيب مشجعو سوبر بول بالصدمة يوم الأحد عندما تابعوا المباراة الكبيرة وشاهدوا النجم توم كروز على شاشات التلفزيون الخاصة بهم.

وانتقل المشاهدون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراف بأنهم لا يستطيعون تصديق أعينهم حول مدى اختلاف أسطورة التمثيل البالغ من العمر 62 عامًا مقارنة بإطلالاته السابقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعترف العديد من الأشخاص أنهم يعتقدون أن جلد وجه نجم الحركة يبدو "ممدودًا" بشكل غريب، مما أدى إلى شائعات بأنه خضع لجولة من التعديلات التجميلية قبل تصوير الإعلان البارز حول لحظات تاريخية في اتحاد كرة القدم الأميركي من السنوات الماضية.

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