الشرطة الهندية توقف حفلة مرتجلة لإد شيران في الشارع... إليكم ما حصل

نفى نجم البوب البريطاني إد شيران أن يكون غنّى بصورة غير قانونية في أحد شوارع بنغالور الأحد بعدما قطعت له الشرطة بشكل مفاجئ المايكروفون لمنعه من إحياء حفلة مرتجلة.



فالنجم الذي يُحيي سلسة حفلات في البلد ذي العدد الأكبر من السكان، قرر الأحد الغناء بين حفلتين أمام المارة في عاصمة التكنولوجيات الجديدة في جنوب الهند.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عنصر شرطة يفصل مايكروفون المغني البالغ 33 عاما أثناء أدائه أغنيته الشهيرة "شايب أوف يو" Shape of You في شارع تشوروتش ستريت التجاري المزدحم.



وأوضحت السلطات أن التصريح المعطى لإد شيران لأحياء حفلات غنائية لا يشمل العروض الخارجية المرتجلة.



وقال وزير داخلية ولاية كارناتاكا جي باراميشوارا الاثنين "إنه مغن مشهور جدا، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى إحداث حال من الفوضى. ولتجنّب ذلك، لم تعطه الشرطة الإذن".



واضاف "رغم ذلك، جاء وحاول أن يغني، فأوقفته الشرطة. ولم يحدث شيء أكثر من ذلك".



ونفى شيران أن يكون خالف القانون، وكتب على منصة "إنستغرام" مساء الأحد إنه حصل على إذن لإحياء حفلة "في هذا الموقع بالضبط، وكان الأمر مخططا له سلفا".



وكتب بعد وقت قصير من الحادث: "لم يكن الأمر كما لو أننا وصلنا بالصدفة". وأكّد أن "كل شيء على ما يرام".



وقال عضو الجمعية التشريعية في الولاية بي سي موهان الأحد إن "النجوم العالميين ايضا ينبغي أن يتبعوا الأنظمة المحلية". واضاف "لا تصريح، أي لا غناء!".



وقوبل تصرف رجال الشرطة الذين فصلوا الميكروفون انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفه أحد مستخدمي الإنترنت بأنه "مثير للشفقة ومحرج".



وهاجم آخر الشرطة الهندية قائلا إنها غير قادرة على مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة بفاعلية على عكس ما فعلت مع شيران "الذي يغني في الشارع".



ويزور النجم البريطاني الهند راهنا في إطار جولة تشمل أحياء حفلات في ست مدن، أحدها في مومباي نفدت تذاكره.



وأصبحت الهند وجهة لنجوم الروك والبوب العالميين، إذ بات الشباب الهنود من الفئات الميسورة يقبلون عليها أكثر فأكثر.



وفي كانون الثاني/يناير، امتلأ ملعب الكريكيت في أحمد أباد في غرب الهند الذي يتسع لـ 130 ألف متفرج لحضور حفلة أحيتها "كولد بلاي" البريطانية، وصفتها الفرقة البريطانية بأنها "الأكبر" لها منذ تأسيسها.