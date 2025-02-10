ملابس شبابية ومجوهرات ثمينة... "لوك" تايلور سويفت يلفت الأنظار في السوبر بول (صور)

تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت بمجموعة من المجوهرات المميزة بقيمة 60 ألف دولار أميركي، خلال حضورها مباراة السوبر بول يوم الأحد الفائت.



وظهرت سويفت وهي ترتدي سلسلة امتدت من إصبعها وصولاً إلى معصمها والتي تتكون من الذهب بالإضافة إلى 5 ماسات صغيرة.



وارتدت سويفت أيضاً القلادة نفسها التي ارتدتها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2025 الأسبوع الفائت، والتي حملت مُجسّم حرف التاء T باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى بعض الخواتم.



كما ارتدت سويفت سترة مزدوجة الصدر من سان لوران بالإضافة إلى قميص من دون أكمام باللون الأبيض، وسروال قصير من الجينز، وحذاء من الجلد باللون الأبيض.