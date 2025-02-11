تامر حسني يلغي متابعة بسمة بوسيل... والسبب: تصريحاتها الأخيرة؟!

أثار النجم المصري تامر حسني الجدل على مواقع التواصل بعدما ألغى متابعة طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.واعتبر البعض أن حسني قام بإلغاء متابعة طليقته بسبب تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بموضوع طلاقهما وحياتهما الزوجية.وفي التفاصيل، كشفت بوسيل خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عن معاناتها من الاكتئاب وتفكيرها بالانتحار خلال فترة زواجها.