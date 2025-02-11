برداء الحمام... جاستن بيبر يصدم الجمهور في أحدث ظهور له (صور)

شوهد النجم الأميركي الشهير جاستن بيبر وهو يرتدي رداء الحمام أثناء وجوده في مدينة نيويورك يوم السبت.



وظهر بيبر برداء باللون الأزرق وقبعة صغيرة بالإضافة إلى حذاء من الفرو وذلك قبل ساعات من خروج زوجته عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر لتناول الغداء مع صديقتها عارضة الأزياء كيندال جينر.



ويأتي هذا الظهور الأخير لبيبر وسط عودة انتشار شائعات انفصاله عن زوجته في الفترة الأخيرة.