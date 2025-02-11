بعدما هاجمها الجمهور في السوبر بول... حبيب تايلور سويفت يخرج عن صمته: "شعرت بالعجز"

كشف لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي أنه "شعر بالعجز" بعد تعرض حبيبته النجمة الأميركية تايلور سويفت للهجوم من الجمهور خلال حضورها مباراة السوبر بول يوم الأحد الفائت.وفي التفاصيل، قوبلت سويفت بصيحات الاستهجان خلال مباراة السوبر بول 2025 بين كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز.وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن "ترافيس كان على علم بتعرض تايلور لصيحات الاستهجان وشعر بالعجز وواجه أيضًا صعوبة في استيعاب رد الفعل القاسي على حضور حبيبته بعد خسارة تشيفز المخيبة للآمال".وأضاف المصدر: "هو يحميها دائماً ويعتقد أنه لم يكن من الضروري أن ينتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".