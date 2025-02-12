شاكيرا تطلق أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات في البرازيل

أطلقت أيقونة الموسيقى اللاتينية شاكيرا الثلاثاء جولتها العالمية الأولى منذ سبع سنوات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للترويج لألبومها الأخير "Las mujeres ya no lloran" "النساء أوقفن البكاء" والذي فازت عنه أخيرا بجائزة غرامي.

أشعلت الفنانة الكولومبية الأجواء بأسلوبها الفني المتنوع في ملعب نيلسون تشافيز الأولمبي الذي يتسع لنحو 46 ألف شخص، وقدّمت بعضا من أشهر أغانيها مع أعمال من ألبومها الجديد، وهو الثاني عشر في مسيرتها.

وقدمت المغنية أغنية "Shakira: Bzrp Music Sessions،Vol. 53" التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية وترتبط بانفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه في حزيران 2022.

وتوجهت شاكيرا إلى الجمهور بالقول "الموسيقى تشفي"، داعية إلى التحلي بروح "المقاومة". وأضافت "من الجيد والرائع أن تحب شخصا آخر، ولكن من الأفضل أن تحب نفسك".

وهذه أول جولة منذ العام 2018 للنجمة الكولومبية التي طارت شهرتها حول العالم مع أغنية "وينيفر ويريفر" في عام 2001.

كما غنت النجمة الكولومبية أغنيات شهيرة لها مثل "هيبس دونت لاي" و"واكا واكا"، نشيد كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب إفريقيا.

وخلال هذه الجولة التي تستمر حتى نهاية حزيران، من المقرر أن تقدم حوالى 50 حفلة في أميركا اللاتينية، ثم في الولايات المتحدة وكندا.

وكالة فرانس برس