في عيد الحب... طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا (صورة)

نشر الممثل اللبناني طوني عيسى عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورةً لعائلته الصغيرة احتفالاً بعيد ميلاد ابنته تاليا.

وفي الصورة، يظهر طوني مع زوجته أمونة عيد وابنتهما تاليا في الوسط، في أجواء احتفالية مع القلوب الحمراء بمناسبة عيد الحب.

وكُتب على الصورة: "عيد ميلاد سعيد توتي"، بالإشارة إلى ابنته تاليا.