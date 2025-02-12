بعد بيعه قمصانا نازية... إغلاق متجر إلكتروني تابع لكانييه ويست (صورة)

أُغلق الموقع الإلكتروني لعلامة الأزياء "ييزي" Yeezy التابعة لكانييه ويست، بواسطة خدمة "شوبيفاي" Shopify الثلاثاء بعدما طرح للبيع قمصانا بيضاء عليها شعار الصليب المعقوف النازي.

وقالت الشركة التي تستضيف مواقع إلكترونية تدير فيها عمليات الدفع، إن صفحة مغني الراب "انتهكت شروطنا، ولهذا أزلناها".

ودفع كانييه ويست الذي يسمي نفسه "يي"، ثمن إعلان تجاري عُرض خلال مباراة "سوبربول" الأحد. وتضمّن الإعلان الذي صُوّر بواسطة هاتف ذكي، رابطا إلى موقع "ييزي".

وعرضت الصفحة الإلكترونية مجموعة قطع متعلقة بالأزياء مباشرة بعد الإعلان، بحسب مجلة فراييتي. لكن بعد فترة وجيزة، جرى تغيير مضمون الصفحة لتعرض قطعة واحدة فقط: قميص أبيض عليه صليب معقوف، يُباع مقابل 20 دولارا.

ويأتي هذا الاستفزاز الجديد بعيد اختفاء حساب كانييه ويست عن منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ الاثنين، بعدما نشر مغني الراب عددا من المنشورات المعادية للسامية في الأيام الأخيرة.

ولم تعلن المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك حتى الآن ما إذا كان مغني الراب قد حُظر أم أنه حذف حسابه بنفسه.

وكالة فرانس برس