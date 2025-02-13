نظرا لإصابته بمرض باركنسون... المخرج الدنماركي لارس فون ترير يدخل مركزا للرعاية

أُدخل المخرج الدنماركي لارس فون ترير الذي يُعَد أحد أبرز وجوه "سينما المؤلف" المعاصرة إلى مركز للرعاية الطبية نظرا لإصابته بمرض باركنسون، على ما أعلنت الأربعاء شركته الإنتاجية "زينتروبا".

وكتبت المنتجة لويز فيست من "زينتروبا" عبر حسابها على منصة "انستغرام" أن "لارس في مركز رعاية يمكنه أن يوفر له العلاج والعناية التي تتطلبها حالته".

وأضافت لويز فيست أن وجوده في هذا المركز "مكمّل" لإقامته في منزله، مؤكدة أن "وضعه جيد نسبةً إلى الظروف"، وأسفت لاضطرارها "إلى إيراد معلومات شخصية جدا" بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام دنماركية.

وكان قد أعلن فون ترير في 2022 أنه مصاب بمرض باركنسون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومع ذلك، أظهرت قائمة نشرها معهد الفيلم الدنماركي العام الفائت أن المخرج يعمل على مشروع فيلم جديد بعنوان "After". (...)

ومن أبرز الأفلام التي أخرجها فون ترير "Dogville"،"Nymphomaniac" و"The House that Jack Built"، وحصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2000 عن فيلمه "Dancer in the Dark".