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نادين نجيم تقدم نصيحة ملهمة للنساء بعيد الحب في فيديو عفوي

فنّ
2025-02-13 | 09:55
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نادين نجيم تقدم نصيحة ملهمة للنساء بعيد الحب في فيديو عفوي
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نادين نجيم تقدم نصيحة ملهمة للنساء بعيد الحب في فيديو عفوي

قدّمت ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم نصيحة ملهمة لجميع النساء بمناسبة عيد الحب، مشدّدة على أهمية حب الذات والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، قالت نادين: "مش مسموح لأي بنت تكون زعلانة بعيد الحب بس لأنها عازبة أو ما عندها موعد غرامي! استغلّي هيدا الأسبوع لتدلّعي حالك، تهتمي بنفسك، وتنبسطي مع أصحابك".

كلام نادين لاقى تفاعلاً واسعاً في لبنان، حيث تداولت الصفحات الإعلامية الفيديو بشكل كبير، خاصة بعدما شدّدت على قوة المرأة وأهمية أن تحب نفسها أولاً.

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