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بعدما صفع الشاب في إحدى حفلاته... قرار قضائي جديد في قضية عمرو دياب

فنّ
2025-02-13 | 11:56
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بعدما صفع الشاب في إحدى حفلاته... قرار قضائي جديد في قضية عمرو دياب
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بعدما صفع الشاب في إحدى حفلاته... قرار قضائي جديد في قضية عمرو دياب

أعلنت محكمة استئناف مصرية قرار تأجيل محاكمة الفنان عمرو دياب في قضية اتهامه بصفع شاب خلال إحدى حفلاته الغنائية، حيث حددت المحكمة يوم 26 شباط الجاري لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت في وقت سابق حكماً على عمرو دياب بغرامة قدرها 200 جنيه (ما يعادل 4 دولارات) بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10 آلاف جنيه لصالح الشاب "سعد أسامة"، الذي ادعى تعرضه للاعتداء من قبل دياب في حفل زفاف كان يحييه الأخير.

في جلسة اليوم، طالب محامي الفنان عمرو دياب ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن ما فعله كان رداً مشروعاً على اعتداء جسدي، وأنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها.

وأشار الدفاع إلى مواد في قانون العقوبات تتيح استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس، مؤكداً أن رد فعل دياب كان طبيعياً في مواجهة الاعتداء الذي تعرض له.

كما لفت محامي الدفاع إلى أن المجني عليه تأخر في الإبلاغ عن الحادث واستغل الواقعة لتحقيق شهرة شخصية، مما يعزز أن الفعل لم يكن متعمداً.

في السياق ذاته، قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الشاب "سعد" إلى محكمة الجنح بتهمة التعدي على عمرو دياب داخل الحفل ذاته الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

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