إليسا تحتفل بعيد ميلاد أحلام برسالة مميزة: "مقهوريين من الملكة"

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على معايدة الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها، من خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

وعبّرت إليسا عن محبتها لأحلام بكلمات مليئة بالإعجاب والدعم، حيث كتبت: "سنة عن سنة بتزيدي حلا ولمعان وبتضوي أكتر. ينعاد عليكي يا ملكة، ومتل ما كل سنة بتمنالك، يضلوا مقهوريين من الملكة".

تغريدة إليسا لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع النجمتين.