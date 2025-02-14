سيرين عبد النور في إطلالة خلابة بعيد الحب... هكذا عايدت متابعيها (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد الحب بأسلوبها الخاص، حيث شاركت متابعيها عبر إنستغرام مجموعة صور مميزة ظهرت فيها وسط أجواء يغلب عليها اللون الأحمر الداكن، إلى جانب قلب ضخم زاد من جمالية المشهد.

وأطلت سيرين بفستان أحمر أنيق مصنوع من قماش الدانتيل، مما أبرز تألقها وتناسقه مع شعرها الأسود المنسدل.

واكتفت بالتعبير عن المناسبة بكلمة واحدة في تعليقها على المنشور: "الحب".