نادين الراسي في تعليق ساخر بعيد الحب: "نخب الحبيبات والزوجات"... ماذا قصدت؟ (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة بمناسبة عيد الحب عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، مرفقة برسالة ساخرة توجهها إلى الرجال الذين يواعدون نساء على حساب زوجاتهم.

ظهرت الراسي في الصورة مرتدية ملابس سوداء، فيما طغت الأجواء الرومانسية على الطاولة التي كانت محاطة باللون الأحمر والورود.

وعلّقت على المنشور ساخرة: "نَخب الحَبيبات والزوجات... على أمل ألا يلتقيا أبدًا"، وأضافت: "عيد حب سعيد".