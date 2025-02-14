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اتهامات مثيرة للجدل تلاحق بليك ليفلي... ما القصة؟ (صور)
فنّ
2025-02-14 | 14:34
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اتهامات مثيرة للجدل تلاحق بليك ليفلي... ما القصة؟ (صور)
تلقت الممثلة بليك ليفلي سلسلة اتهامات من قبل مساعدة المخرج بابرا سزيمان في فيلم "A Simple Favor" لعام 2018.
وفي التفاصيل، لجأت باربرا سزيمان إلى منصة انستغرام لمشاركة بعض التفاصيل حول تجربتها في العمل مع بليك ليفلي، التي تخوض حاليًا معركة قانونية ضد زميلها في بطولة "It Ends With Us" جاستن بالدوني.
وبعد قيامها بذلك، أُغلق حساب بابرا سزيمان منذ ذلك الحين ولكن الأسباب ظلت مجهولة وغامضة حتى الآن.
وكانت قد وجّهت سزيمان رسالة عبر خانة التعليقات إلى الممثل هنري غولدينغ مفادها: "عملت معك، كانت تجربتي مع الجميع مذهلة تمامًا، باستثناء شخص معين كان السبب في استقالتي من منصبي كمديرة إعلانات. خمّن من هو هذا الشخص ..."، ثم أضافت: "أتمنى لك كل التوفيق في هذا الأمر!".
وعندما تفاعل المتابعون مع تعليق سزيمان، قررت الأخيرة أن تشرح الأمر وكتبت لاحقًا: "شكرًا على اللطف. أريد تجنب الاهتمام بهذا الأمر ولكنها كانت قاسية مع الكثيرين. بكيتُ أثناء عودتي إلى المنزل ليالٍ عدة لأنه ليس من السهل أن تحاول جاهدًا إرضاء من يحاول إهانتك باستمرار(...)".
ونشر حساب لـ"باربرا جوليان" عبر منصة فيسبوك منشورا جاء فيه: " إنها المرة الأخيرة التي أترك فيها تعليقًا على منشور عبر إنستغرام، لم أكن أرغب في الانجرار نحو هذا الأمر برمته منذ البداية".
وتواصل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني مع سزيمان للتعليق، بالإضافة إلى ممثلي بلايك ليفلي حيث أكّد مصدر مقرب من الأخيرة أن هذه "الأفعال السلبية مرتبطة بخطة الممثل جاستن بالدوني لتهميشها".
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