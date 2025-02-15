بعد الاتهامات التي طالته... تطورات جديدة في قضية مغني الراب جاي زي وهذه التفاصيل!

كشفت وثيقة قانونية أن الدعوى المرفوعة على مغني الراب والمنتج الأميركي جاي زي، المتهم باغتصاب فتاة في الثالثة عشرة مع نجم الهيب هوب بي ديدي، سُحبت يوم الجمعة الفائت.



وأشارت الوثيقة التي أعدّها محامو المدعية، إلى أنّ الدعوى المدنية المرفوعة في كانون الاول، سحبتها المدعية التي أُبقيت هويتها طي الكتمان "طوعا" بشكل نهائي.



واتُهم جاي زي، واسمه الحقيقي شون كارتر، وشون "ديدي" كومز، باغتصاب المراهقة خلال حفلة أقيمت عقب حفلة توزيع جوائز "ام تي في فيديو ميوزيك أووردز" MTV Video Music Awards عام 2000.



وفي بيان نشره عبر منصة اكس، وصف جاي زي قرار المدعية بأنه "انتصار".



وقال مغني الراب البالغ 55 عاما إن الإجراء "لم يحقق أي نتيجة"، مشيرا إلى أنّ الادعاءات "تافهة وخيالية ومروعة".



وأضاف جاي زي المتزوج من المغنية بيونسيه "لا يمكن مطلقا تجاهل الصدمة التي واجهتها وزوجتي وأطفالي وأحبائي".



واتهمت الشكوى جاي زي وبي ديدي بالتناوب على الاعتداء على القاصرة.



وجاء في الشكوى "وقف شخص مشهور آخر وشاهد كومز وكارتر يتناوبان على الاعتداء على القاصرة. وكان أشخاص كثر آخرون حاضرين في الحفلة، لكنهم لم يفعلوا شيئا لوقف الاعتداء".



وبي ديدي البالغ 55 عاما أيضا، متّهم بإدارة منظومة عنيفة ارتكبت لسنوات عمليات ابتزاز واتجار بالجنس.



كما يواجه دعوى قضائية أمام محكمة مدنية رفعتها أكثر من 120 ضحية، بينهم 25 كنّ قاصرات وقت الأحداث، يتّهمنه فيها بالاعتداء الجنسي، وفقا لمحاميهنّ الأميركيين.