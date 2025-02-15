الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الاتهامات التي طالته... تطورات جديدة في قضية مغني الراب جاي زي وهذه التفاصيل!

فنّ
2025-02-15 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الاتهامات التي طالته... تطورات جديدة في قضية مغني الراب جاي زي وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد الاتهامات التي طالته... تطورات جديدة في قضية مغني الراب جاي زي وهذه التفاصيل!

كشفت وثيقة قانونية أن الدعوى المرفوعة على مغني الراب والمنتج الأميركي جاي زي، المتهم باغتصاب فتاة في الثالثة عشرة مع نجم الهيب هوب بي ديدي، سُحبت يوم الجمعة الفائت.

وأشارت الوثيقة التي أعدّها محامو المدعية، إلى أنّ الدعوى المدنية المرفوعة في كانون الاول، سحبتها المدعية التي أُبقيت هويتها طي الكتمان "طوعا" بشكل نهائي.

واتُهم جاي زي، واسمه الحقيقي شون كارتر، وشون "ديدي" كومز، باغتصاب المراهقة خلال حفلة أقيمت عقب حفلة توزيع جوائز "ام تي في فيديو ميوزيك أووردز" MTV Video Music Awards عام 2000.

وفي بيان نشره عبر منصة اكس، وصف جاي زي قرار المدعية بأنه "انتصار".

وقال مغني الراب البالغ 55 عاما إن الإجراء "لم يحقق أي نتيجة"، مشيرا إلى أنّ الادعاءات "تافهة وخيالية ومروعة".

وأضاف جاي زي المتزوج من المغنية بيونسيه "لا يمكن مطلقا تجاهل الصدمة التي واجهتها وزوجتي وأطفالي وأحبائي".

واتهمت الشكوى جاي زي وبي ديدي بالتناوب على الاعتداء على القاصرة.

وجاء في الشكوى "وقف شخص مشهور آخر وشاهد كومز وكارتر يتناوبان على الاعتداء على القاصرة. وكان أشخاص كثر آخرون حاضرين في الحفلة، لكنهم لم يفعلوا شيئا لوقف الاعتداء".

وبي ديدي البالغ 55 عاما أيضا، متّهم بإدارة منظومة عنيفة ارتكبت لسنوات عمليات ابتزاز واتجار بالجنس.

كما يواجه دعوى قضائية أمام محكمة مدنية رفعتها أكثر من 120 ضحية، بينهم 25 كنّ قاصرات وقت الأحداث، يتّهمنه فيها بالاعتداء الجنسي، وفقا لمحاميهنّ الأميركيين.
 
المصدر: فرانس برس
 

آخر الأخبار

فنّ

الاتهامات

طالته...

تطورات

جديدة

الراب

التفاصيل!

LBCI التالي
عيد الحب يجمع جيسي عبدو ووالدتها: "إنت الحب كلو" (صورة)
باسم مغنية يسترجع ذكريات طفولته في صورة مميزة... والجمهور يتفاعل (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-08

قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2025-02-07

قبل مشاركته في "السوبر بول"... رسالة من مغني الراب كندريك لامار إلى جمهوره!

LBCI
فنّ
2025-01-10

مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-03

إدارة مرفأ بيروت تنفي الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتُكبت بحق 12 كلباً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:40

مهرجان برلين... مخرج "باراسايت" يعرض فيلما ساخرا يحاكي هوس ماسك بالفضاء

LBCI
فنّ
11:56

بعد الشائعات التي طالتهما... جاستن وهايلي بيبر يحتفلان بعيد الحب في أجواء دافئة (صور)

LBCI
فنّ
06:40

كانييه ويست وبيانكا سينسوري إلى الواجهة مجدداً... والطلاق ثالثهما!

LBCI
فنّ
04:40

الجبن بدلاً من الورد... بيني بلانكو يفاجئ سيلينا غوميز بهدية غريبة في عيد الحب: هذا ما نشره! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:11

سعد الحريري بحث التطورات مع مجموعة من الزوار والشأن البيروتي مع فاعليات اختيارية وبلدية من العاصمة وناقش التطورات مع وزير المال ياسين جابر

LBCI
خبر عاجل
13:02

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي

LBCI
خبر عاجل
14:57

قطع جسر فؤاد شهاب- الرينغ بالإطارات المشتعلة

LBCI
أخبار لبنان
01:23

رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية لا يمكن السماح بتكراره والقوى الأمنية لن تتهاون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

تفاصيل صفقةِ تبادل الأسرى السادسة...وعائلات الاسرى الاسرائيليين تدعو الى عدم السماح بانهيار الهدنة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:01

نقيب المحامين في بيروت للمنتسبين الجدد: للحرص على ديمومة النقابة وعصرنتها

LBCI
أمن وقضاء
07:56

إسرائيل تتراجع عن الإنسحاب من ميس الجبل... والـLBCI وثقت المشهد عند آخر نقطة خاضعة لسلطة الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
07:16

ترامب: لاتخاذ "موقفٍ متشددٍ" بشأنِ غزة

LBCI
آخر الأخبار
06:27

كلمات مُقتضبة للأسرى الإسرائيليين الثلاثة عند تسلُّمهم

LBCI
أخبار دولية
02:37

تفاصيل عملية تبادل الاسرى اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
01:23

رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية لا يمكن السماح بتكراره والقوى الأمنية لن تتهاون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

منظمة ACS تتحضر للحدث المنتظر في الكيك بوكسينغ في المدينة الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

المرأة تثبت قدرتها على خوض غمار العلم والإبداع وهذا ما تعززه جائزة لوريال-اليونسكو للمرأة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:36

معلومات للـLBCI: أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار 3 منهم توجهوا الى المطار والرابع تم نقله الى المستشفى العسكري

LBCI
خبر عاجل
09:42

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية

LBCI
أخبار لبنان
14:38

بعد الاحتجاجات على طريق المطار... الجيش يحذر المواطنين من القيام بتعديات وأعمال شغب

LBCI
خبر عاجل
14:43

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يعيد فتح طريق المطار ويسيطر على الوضع في المحلة على الرغم من محاولة بعض المحتجين اعادة قطعها بالاطارات المشتعلة

LBCI
أخبار لبنان
15:43

اليونيفيل: الاعتداء على جنودنا قد يرقى إلى جرائم حرب ونطالب السلطات اللبنانية باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
01:23

رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية لا يمكن السماح بتكراره والقوى الأمنية لن تتهاون

LBCI
خبر عاجل
15:24

الجيش: قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتصل بقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان مؤكدا أن الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـ LBCI: مخابرات الجيش توقف عددا من الشبان الذين كانوا متواجدين في مكان الاعتداء على موكب اليونيفل وفي حادثة قطع طريق المطار بهدف كشف كل تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المعتدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More