كانييه ويست وبيانكا سينسوري إلى الواجهة مجدداً... والطلاق ثالثهما!

كشف مصدر مقرّب من مغني الراب الأميركي كانييه ويست أنه انفصل عن زوجته المهندسة بيانكا سينسوري.وبحسب المصدر، يتجه الزوجان نحو الطلاق وقاما بالفعل بالتواصل مع محاميهما بشأن هذا الأمر.وشوهد ويست وسينسوري مؤخراً على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025، حيث استعرض ويست إطلالة زوجته الجريئة التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل.