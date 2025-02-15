بعد الشائعات التي طالتهما... جاستن وهايلي بيبر يحتفلان بعيد الحب في أجواء دافئة (صور)

احتفل النجم العالمي جاستن بيبر بعيد الحب مع زوجته عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر في أجواء دافئة ومميزة وسط شائعات انفصالهما التي طالتهما مؤخراً.

ونشرت هايلي مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، وثّقت من خلالها أجواء احتفالهما بهذه المناسبة.

وظهرت هايلي في الصور أثناء وقوفها إلى جانب جاستن، بقميص قصير باللونين الأحمر والأبيض بالإضافة إلى سروال قصير باللون الأحمر ومعطف من الفرو باللون البني.

أما جاستن، فاعتمد إطلالة كلاسيكية حيث ظهر بسترة باللون الأزرق مع قبعة مصنوعة من قماش المخمل باللون الأزرق الفاتح ونظارات شمسية باللون الأسود، بالإضافة إلى ظهوره بصورة أخرى وهو يرتدي ربطة عنق بنقشة جلد النمر فقط.

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A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)



