بالورود البيضاء والثلج والأجواء المليئة بالحب... السيلاوي يعلن خطوبته (صور)

بأجواء رومانسية ومليئة بالحب، طلب الفنان الأردني حسام السيلاوي يد حبيبته ساندرا في عيد الحب.



وأعلن السيلاوي عن خطوبته من خلال مجموعة صور نشرها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر منصة إنستغرام.