شاكيرا تلغي حفلها في بيرو... والسبب: مشكلة صحية؟

أعلنت نجمة البوب شاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها دخلت مستشفى في بيرو بسبب مشكلة في المعدة، مما أجبرها على إلغاء حفل كانت ستحييه اليوم الأحد.



وكتبت شاكيرا في المنشور "يؤسفني أن أخبركم جميعا أنني اضطررت الليلة الماضية للذهاب إلى قسم الطوارئ بسبب مشكلة في المعدة وأنا الآن في المستشفى.. أخبرني الأطباء الذين يشرفون على علاجي بأنني لست في حالة تسمح لي بتقديم أداء الليلة".



وصلت المغنية الكولومبية إلى ليما السبت، في أول زيارة إلى هناك لتقديم عرض منذ أكثر من 10 سنوات. وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على حسابها مئات المعجبين وهم يستقبلونها في المطار.



وقالت شاكيرا في منشورها "آمل أن أكون في حال أفضل بحلول الغد وأن يسمحوا لي بالخروج من المستشفى في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من تقديم العرض الذي أعددته لكم جميعا".



اشتهرت شاكيرا في الدول التي تتحدث الإسبانية بأغنيات ناجحة مثل (لا تورتورا) "التعذيب" مع الإسباني أليخاندرو سانث أو أغنيتها التي تتهكم فيها على صديقها السابق جيرارد بيكيه في عام 2023، وتُعتبر من أوائل الفنانين اللاتينيين الذين انتقلوا إلى السوق الناطقة بالإنجليزية.



وموعد العرض المقبل لنجمة البوب في ليما هو غدا الاثنين. وكانت قد بدأت جولتها الأسبوع الماضي في البرازيل.